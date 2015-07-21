美国经济：通胀率长期低于央行目标不是异常现象--旧金山联储研究

路透旧金山7月20日 - 据旧金山联储周一发布的一份研究显示，暂且不谈部分美国央行官员对通胀过低公开表示过不安，目前低于标准的美国通胀率并没有那么不同寻常，随着就业增加，通胀形势将可能恢复常态。

美国通胀率在美联储2%目标位下方已徘徊了三年多，芝加哥联储总裁埃文斯等决策官员曾指出，通胀低于目标位是维持近零短期利率不变直至明年晚些时候的理由。埃文斯和其他官员认为，在维持低利率的情况下，央行才最有希望拉高通胀。

与此同时，其他美联储决策官员指出，经济温和增长和失业率下降，最终无论如何都将推高通胀，前述旧金山联储的研究是支持这个观点的。

“考虑到月度通胀数据始终存在的波动，(通胀)长时间低于目标，并非统计意义上的大幅偏离目标，”旧金山联储研究顾问Kevin Lansing在该行最新的经济研究简报中写道。“经济预测显示生产或就业未来将呈现更为正面(或没那么负面)的缺口，这也可以预测12个月通胀率将出现上升。”(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)