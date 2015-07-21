《新兴市场重要经济事件预告》--7月21日-7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月21日(二)
新加坡--新加坡金管局局长孟文能就该机构的年度报告举行记者会(0400)。
布达佩斯--匈牙利央行月度议息会议(1200)。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策会议(至7月23日)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在一活动上发表演讲(1315)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕举行外国媒体记者会(0300)。
7月22日(三)
暂无重要经济事件。
7月23日(四)
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。
7月24日(五)
暂无重要经济事件。
7月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
7月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”