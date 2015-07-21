《香港报摘》--信报7月21日

**头版头条**

--金价又再重挫，于亚洲市早段下跌近4%，并曾在3分钟内闪跌44.78美元，创5年新低。

**其他**

--由周大福企业、远东发展 以及马来西亚赌业大亨林国泰持股的回声娱乐（Echo） 成功击败澳洲皇冠集团与中国绿地集团所组成的财团，取得布里斯本赌场及综合度假村项目，总投资额估计高达20亿澳元。

--继《壹周刊》裁员后，壹传媒 旗下另一本杂志《忽然1周》决定结束印刷及网上业务，并遣散全体编采人员共70人。

--复星国际 与英国高档婴童品牌Silver Cross达成战略合作伙伴关系，但未披露对Silver Cross的实际投资金额。（完）

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