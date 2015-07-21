《香港报摘》--信报7月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--金价又再重挫，于亚洲市早段下跌近4%，并曾在3分钟内闪跌44.78美元，创5年新低。
**其他**
--由周大福企业、远东发展 以及马来西亚赌业大亨林国泰持股的回声娱乐（Echo） 成功击败澳洲皇冠集团与中国绿地集团所组成的财团，取得布里斯本赌场及综合度假村项目，总投资额估计高达20亿澳元。
--继《壹周刊》裁员后，壹传媒 旗下另一本杂志《忽然1周》决定结束印刷及网上业务，并遣散全体编采人员共70人。
--复星国际 与英国高档婴童品牌Silver Cross达成战略合作伙伴关系，但未披露对Silver Cross的实际投资金额。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”