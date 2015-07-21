《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月21日

*工商时报：

--太阳能电池厂昱晶 昨日首创台湾太阳能产业先例，宣布与中国大陆的通威集团 结盟。昱晶表示，通威将斥资8.5亿台币、以每股17元价位，认购昱晶5,000万股私募现增，持股比重约一成。双方结盟后，太阳能电池总产能将一举突破4GW，登上全球第一宝座。

--经济部投审会昨日公布上半年侨外资与陆资统计，陆资来台投资仅4,637万余美元，年减率达70.82%。官员表示，陆资大案可望在下半年出现，例如中信金 与大陆中信集团互相参股案，若下半年递件申请通过，陆资来台金额可望超过去年。

--据透露，高铁公司 为了新财改方案的收回特别股能顺利进行，已在日前邀集八大行库高层召开银行团会议，会中并达成四大共识，其中，银行团不仅同意动用392亿台币的专户资金让高铁收回特别股本，更已同意放弃五大厂站的抵押权，为高铁省下上缴交通部120亿元的回馈金，可说是最大的突破。

--金管会拍板高级专业投资人门槛，要求净资产要200亿台币，且要设置专职投资的专业人员、公司有三年以上投资经验，即可比照金融业等机构投资人，投资金融商品简化流程且几乎各项商品都可在台交易，最慢9月上路，预计如台积电 、联发科 、鸿海 等100-200家大型上市柜公司符合资格。

*经济日报：

--中钢 盘价连跌10个月，获利拉警报，为此中钢将处分1.3万张低成本台积电股票，若全数出清，将赚16亿台币以上，约当于多出一个月的获利；处分台积电股票成为中钢挹注获利的大补丸。

--行政院长毛治国明天验收财经部会所提激励经济方案，从出口、投资、产业转型三面向找解方。国发会规画成立并购基金，协助民间企业并购外国竞争对手，取得关键技术、人才。财政部主张整合四大基金成立单一平台，集中研究投资策略、标的。

--金管会日前宣布，将开放投资型保单连结国际板债券。但寿险业者表示，国际板债券初级市场限制多，目前又几乎没有次级市场，金管会若不放宽规定，投资型保单暂时恐没法连结到国际板债券。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。