美国个股：高通可能考虑进行分拆--华尔街日报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月20日 - 华尔街日报周一援引消息人士称，预计高通 将进行战略评估，可能导致该公司分拆。此外也将考虑其它选项。
高通面临来自对冲基金Jana Partners的压力，该基金要求高通考虑将芯片(晶片)部门从专利授权业务部门剥离。
消息人士对华尔街日报表示，高通周三公布第三季财报的时候，可能宣布正在考虑分拆以及其它选项，包括向股东返还更多现金。但消息人士称，由于该公司的计划仍然不定，所以不能保证一定会做出上述宣示。
周一稍早有报导称，高通准备裁减数千名员工。
由于不在美国正常工作时间，不能立即联系到高通发表评论。
高通股价周一收于63.79美元，盘后上涨约3.2%。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。