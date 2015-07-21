《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透香港7月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7505港元 ) 美股道琼工业指数周一收高13.96点，或0.08%，报18,100.41点。因企业季报期开局好于预期提振投资者信 心，但商品市场下跌限制大盘升幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 129.580 -1.16 25976 10.043 -0.17 中国铝业 9.620 -3.61 30175 2.982 -2.85 中国移动 63.390 0.78 165670 98.261 0.06 中国人寿 20.010 -2.06 99092 31.018 -0.74 中石油 101.990 -1.38 32670 7.905 -0.82 中石化 78.430 -1.10 35530 6.079 -0.67 汇丰控股 45.610 0.66 1418722 70.700 -0.14 中电信 56.820 0.44 12302 4.404 -0.59 中国联通 14.310 -0.35 231116 11.091 1.57 兖州煤业 6.210 -1.27 8752 4.813 0.06 华能国际 49.970 -1.98 16098 9.682 0.65 南方航空 54.740 0.02 19492 8.485 -1.10 东方航空 44.240 0.36 9479 6.858 -1.04 中芯国际 4.910 -0.20 9113 0.761 -1.16 （完）