版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透香港7月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7505港元      )
                                                                                               
 美股道琼工业指数周一收高13.96点，或0.08%，报18,100.41点。因企业季报期开局好于预期提振投资者信
 心，但商品市场下跌限制大盘升幅。            
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       129.580   -1.16      25976            10.043      -0.17
 中国铝业                       9.620   -3.61      30175             2.982      -2.85
 中国移动                      63.390    0.78     165670            98.261       0.06
 中国人寿                      20.010   -2.06      99092            31.018      -0.74
 中石油                       101.990   -1.38      32670             7.905      -0.82
 中石化                        78.430   -1.10      35530             6.079      -0.67
 汇丰控股                      45.610    0.66    1418722            70.700      -0.14
 中电信                        56.820    0.44      12302             4.404      -0.59
 中国联通                      14.310   -0.35     231116            11.091       1.57
 兖州煤业                       6.210   -1.27       8752             4.813       0.06
 华能国际                      49.970   -1.98      16098             9.682       0.65
 南方航空                      54.740    0.02      19492             8.485      -1.10
 东方航空                      44.240    0.36       9479             6.858      -1.04
 中芯国际                       4.910   -0.20       9113             0.761      -1.16
 
    （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐