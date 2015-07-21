永安期货：中国期指净空持仓出现回升，做多氛围有所下降

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

周一市场全天呈现窄幅振荡行情，但期指三个品种走势明显弱于现货指数。IF及IH主力合约早盘持续走低，IC盘中一度涨幅近4%但尾盘出现跳水，收盘IF、IH及IC分别下跌3.62%、2.49%及2.49%。基差方面，由于现货相对强势，期指贴水较上周五继续扩大。其中IF、IH及IC1508合约分别贴水210.61、125.76及527.5点，IC负基差再度逼近历史高位。

主力持仓方面，伴随指数持续上扬，期指三个品种主力净空头持仓出现回升。IF主力前20名空头增仓1200手，多头减仓1900手，净空头持仓较上周五增加3000手至11925手。IH多空双方主力均出现大幅增仓，但空头增仓更为明显，净空头持仓增至5046手。IC主力持仓与上周相比变化不大，净空头持仓微增至631手。多头减仓同时空头小幅增仓显示在目前指数持续走高，特别是大盘面临4000点整数关口，市场看多情绪渐趋谨慎，同时套保盘逐步入场。(完)

详情请点选链接：here