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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:40 BJT

金鹏期货：中国油脂期货仍有利多题材可挖，后市有走高机会

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

经过系统性风险导致的恐慌性暴跌后，油脂期货触底反弹，暂时企稳。但原油期货的下跌继续拖累油脂期货低走，近几日油脂期货呈现出振荡回落的走势。展望后市，虽然原油和美元走势对油脂产生利空影响，但油脂油料类期货自身仍有可以挖掘的利多题材，油脂期货仍有走高机会。

展望油脂期货的远期基本面，还是有利多题材可以挖掘的。首先，美豆生产有很大不确定性。其次，厄尔尼诺天气的炒作仍未结束。最后，随着时间推移，从9月开始，我国将逐渐进入油脂传统消费旺季。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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