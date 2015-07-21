金鹏期货：中国油脂期货仍有利多题材可挖，后市有走高机会

经过系统性风险导致的恐慌性暴跌后，油脂期货触底反弹，暂时企稳。但原油期货的下跌继续拖累油脂期货低走，近几日油脂期货呈现出振荡回落的走势。展望后市，虽然原油和美元走势对油脂产生利空影响，但油脂油料类期货自身仍有可以挖掘的利多题材，油脂期货仍有走高机会。