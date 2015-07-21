金鹏期货：中国油脂期货仍有利多题材可挖，后市有走高机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
经过系统性风险导致的恐慌性暴跌后，油脂期货触底反弹，暂时企稳。但原油期货的下跌继续拖累油脂期货低走，近几日油脂期货呈现出振荡回落的走势。展望后市，虽然原油和美元走势对油脂产生利空影响，但油脂油料类期货自身仍有可以挖掘的利多题材，油脂期货仍有走高机会。
展望油脂期货的远期基本面，还是有利多题材可以挖掘的。首先，美豆生产有很大不确定性。其次，厄尔尼诺天气的炒作仍未结束。最后，随着时间推移，从9月开始，我国将逐渐进入油脂传统消费旺季。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”