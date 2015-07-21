《台湾重要政经日程》--7月21日

=====================今日重要政经消息============================== 7/21(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/9期公债，金额300亿台币，天期五年期，7/24(五)发行。 ===================================================================== 7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 --14:00 中国信托商业银行与万事达卡国际组织举行记者会。 7/23(四) *--11:30 中华信评举行中国房地产前景媒体发布会。 --16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。 7/24(五) *--09:00 证交所举行亚洲交易所论坛。 --16:10 央行公布M2数据。 7/27(一) --13:30 证交所举行企业社会责任研讨会。 7/30(四) --12:30 央行代财政部标售财104-6期国库券，数额300亿台币，期限273天期，7/31(五)发行。 8/5(三) --08:30 主计总处公布7月消费者物价指数，上月为下跌0.56%。 --12:30 央行代财政部标售104/11期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/10(一)发行。 --16:10 台湾央行公布7月底外汇存底。上月底为4,214.11亿美元。 8/7(五) --16:00 财政部公布7月出口数据，上月出口年衰退13.9%。 8/13(四) --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。 8/20(四) --16:00 经济部公布7月外销订单，上月为年衰退5.8%。 --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)