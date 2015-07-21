版本:
中国
货币新闻 | 2015年 7月 21日 星期二 08:43 BJT

中国金属：中国6月铝产量刷新纪录高位--国际铝业协会

路透伦敦7月20日 - 国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示，全球最大铝生产国--中国6月铝产量飙升至纪录新高。

中国6月日均铝产量由5月份的87,200吨升至91,900吨。6月总产量由5月的270.3万吨增至275.6万吨。

全球除中国6月日均铝产量降至68,500吨，5月经修正后为68,900吨。

全球除中国6月铝总产量为205.6万吨，5月经修正后为213.5万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐