中国金属：中国6月铝产量刷新纪录高位--国际铝业协会

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月20日 - 国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示，全球最大铝生产国--中国6月铝产量飙升至纪录新高。
中国6月日均铝产量由5月份的87,200吨升至91,900吨。6月总产量由5月的270.3万吨增至275.6万吨。
全球除中国6月日均铝产量降至68,500吨，5月经修正后为68,900吨。
全球除中国6月铝总产量为205.6万吨，5月经修正后为213.5万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。