美国人事：奥巴马提名密西根大学学者Kathryn Dominguez担任FED理事

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿7月20日 - 美国总统奥巴马已择定最后一个美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事空缺的人选，提名由密西根大学经济学家Kathryn Dominguez出任，为美联储领导团队增添一位国际经济专家。
白宫表示，Dominguez拥有外汇市场、新兴市场及国际融资等背景，也在美国国家经济研究局担任助理研究员。
“Dominguez博士有丰富资历和极高的判断力，对金融市场、货币政策及国际市场也有深度了解，能够在当前重要的经济时刻为美联储做出贡献，”奥巴马声明稿称。
Dominguez曾在世界银行、国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)担任研究顾问。
一位白宫官员称，“在美联储衡量国际金融情势如何影响美国货币政策及金融监管时，她的专长将是美联储的一大重要资产。”
Dominguez已出版的论文中，没有太多有关她政策倾向的线索。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。