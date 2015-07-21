国泰君安期货：美联储加息预期升温，金价新一轮下跌拉开帷幕

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

最近，美国经济数据表现强劲，市场对美联储年内加息的预期升温，美元指数大涨，加上中国黄金需求增长幅度不及预期，金价承压下跌。7月20日，COMEX黄金期货主力合约创下2010年4月以来的新低1080美元/盎司，预计短期金价跌势难改，并将下探1000美元/盎司大关，三季度有望下探890美元/盎司。

根据中国人民银行7月17日公布的数据，截至今年6月末，中国黄金储备为1658吨，增幅接近60%。IMF的数据显示，中国自2009年以来购买了约604吨黄金，规模仅次于俄罗斯。从总量上看，中国是全球第五大黄金持有国。尽管中国央行大幅增持黄金，但是增持量仍低于市场增长3倍的预期，对于国际金价利多作用不大。

预计后期金价在1080美元/盎司附近振荡调整一段时间后，将下探1000美元/盎司和900美元/盎司大关，下一个中长线支撑在890美元/盎司附近。(完)

详情请点选链接：here