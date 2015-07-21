版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:41 BJT

国泰君安期货：大商所焦炭期货仍在底部区间运行

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

受上周末唐山钢坯上涨60元/吨的影响，周一黑色产业链强势反弹。笔者认为，虽然黑色产业链情绪性的反弹出现，但下游实际需求企稳仍待观察。目前焦煤现货依然疲弱，焦化厂限产之后对焦炭价格的提振有限，钢材下游需求跟进缓慢，钢厂亏损加大后，对焦炭的压价意愿增强。

目前焦煤现货弱势，焦化限产对焦煤价格提振有限，加之钢厂压价意愿增强，使得焦炭仍在底部区间运行。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐