国泰君安期货：大商所焦炭期货仍在底部区间运行

受上周末唐山钢坯上涨60元/吨的影响，周一黑色产业链强势反弹。笔者认为，虽然黑色产业链情绪性的反弹出现，但下游实际需求企稳仍待观察。目前焦煤现货依然疲弱，焦化厂限产之后对焦炭价格的提振有限，钢材下游需求跟进缓慢，钢厂亏损加大后，对焦炭的压价意愿增强。