国泰君安期货：大商所焦炭期货仍在底部区间运行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
受上周末唐山钢坯上涨60元/吨的影响，周一黑色产业链强势反弹。笔者认为，虽然黑色产业链情绪性的反弹出现，但下游实际需求企稳仍待观察。目前焦煤现货依然疲弱，焦化厂限产之后对焦炭价格的提振有限，钢材下游需求跟进缓慢，钢厂亏损加大后，对焦炭的压价意愿增强。
目前焦煤现货弱势，焦化限产对焦煤价格提振有限，加之钢厂压价意愿增强，使得焦炭仍在底部区间运行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”