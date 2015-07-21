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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:43 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月21日-7月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。

曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国一次活动上发表演说(1315)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。

伦敦--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)。

7月22日(三)

华盛顿--美国财长杰克卢参加就2015年社会保障和医疗保险托管人报告召开的联合新闻发布会(1830)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。

伦敦--英国央行发布7月政策会议记录。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2100)。

7月23日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话，从央行视角看待金融市场一体化(1445)。

7月24日(五)

暂无重要经济事件。

7月27日(一)

日本熊本--日本央行副总裁中曾宏发表讲话(0130)。

7月28日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至7月29日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)

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