《全球重要经济事件一览表》--7月21日-7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国一次活动上发表演说(1315)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。
伦敦--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)。
7月22日(三)
华盛顿--美国财长杰克卢参加就2015年社会保障和医疗保险托管人报告召开的联合新闻发布会(1830)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。
伦敦--英国央行发布7月政策会议记录。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2100)。
7月23日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼发表讲话，从央行视角看待金融市场一体化(1445)。
7月24日(五)
暂无重要经济事件。
7月27日(一)
日本熊本--日本央行副总裁中曾宏发表讲话(0130)。
7月28日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至7月29日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”