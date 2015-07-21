中国个股：春秋航空上半年业绩预增逾一倍，拟定增募资45亿元

路透北京7月21日 - 中国民营低成本航空公司--春秋航空 周二公告称，将以不低于117.20元/股的价格向特定投资者非公开供股，募集资金不超过45亿元人民币，用于购买21架空客A320飞 机项目和互联网航空建设项目。公司并将于今日复牌。

该公司在上海证券交易所网站刊登的公告并显示，预计2015年上半年公司净利润同比增长130%至150%，每股收益0.90元，主要受益于油价低位盘桓以及境内外旅游增长带来的航空整体需求大幅上升。

公告称，本次定增对象不超过十名特定投资者，合计发行不超过3,839.59万股，锁定期为自发行结束日起12个月。本次非公开发行完成后，春秋国旅持有公司的股份不低于发行后公司总股本的57.48%，仍是公司控股股东，王正华仍处于实际控制人地位。

具体来看，募集资金中的37亿元用来购买A320飞机，以扩大机队规模，提高航空运输能力；剩下的8亿元用于互联网航空建设，打造互联网航空体系，提升公司运营效率。

本次非公开发行尚待公司股东大会批准以及中国民用航空华东地区管理局批复。

据上海证券报报导，春秋航空是国内低成本航空公司。截至2014年底，公司运营46架空客A320客机，以上海虹桥和上海浦东机场为主要基地，开通了覆盖内地60余个城市和香港、澳门、台湾，以及部分国际城市航线，经营航线数目81条。（完）

浏览全文，请点选上交所网站：www.sse.com.cn/ (发稿 侯向明； 审校 黄凯)