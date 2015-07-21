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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 08:54 BJT

长江期货：郑商所菜粕期价冲高动能有所减弱

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

受豆粕强势上涨带动以及菜粕超跌后多头资金入场影响，近期菜粕出现一轮反弹行情。就目前而言，需求面没有实质性改善，加之供给预期增多，现货上涨缺乏支撑。由此笔者认为，菜粕冲高动能有所减弱，需谨慎应对菜粕反弹。

　　总体上，受基本面依旧偏弱影响，菜粕冲高动能有所减弱。建议投资者关注菜粕需求和现货价格变化情况，若消息面有实质性利好配合，期货价格有望进一步攀升，反之仍将维持振荡。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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