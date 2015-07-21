长江期货：郑商所菜粕期价冲高动能有所减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月21日的《期货日报》：
受豆粕强势上涨带动以及菜粕超跌后多头资金入场影响，近期菜粕出现一轮反弹行情。就目前而言，需求面没有实质性改善，加之供给预期增多，现货上涨缺乏支撑。由此笔者认为，菜粕冲高动能有所减弱，需谨慎应对菜粕反弹。
总体上，受基本面依旧偏弱影响，菜粕冲高动能有所减弱。建议投资者关注菜粕需求和现货价格变化情况，若消息面有实质性利好配合，期货价格有望进一步攀升，反之仍将维持振荡。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”