汉融投资：沪胶可能出现阶段性反弹

以下内容节选自7月21日的《期货日报》：

7月中上旬，沪胶继续呈现弱势回调走势。其中，沪胶1601合约期价在13000元/吨附近反复振荡，上涨动力仍显不足。但由于沪胶期价已经跌至现货成本线附近，沪胶1509合约甚至在7月9日跌破了进口复合橡胶的成本。因此，笔者预计沪胶继续下跌的空间有限，有可能出现阶段性反弹行情。

笔者对沪胶活跃合约价格与上证指数相关性进行分析，从三年以上的长期数据来看，沪胶与上证指数基本不具有相关性。而近一年以来（2014年7月1日至2015年7月16日），两者正相关性大大增强，相关系数上升到0.57；近一个月以来（2015年6月1日至2015年7月16日），两者呈现高度的正相关性，相关系数高达0.87。这表明A股市场下跌对沪胶的影响比较大，只有股市企稳，沪胶才会回归基本面，届时才能具备反弹的动能。(完)

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