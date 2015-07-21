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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 09:07 BJT

《全球汇市》美元兑日圆接近五周高点，FED官员讲话提升9月升息预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0826 1.0825 +0.01 -10.51 1.2097

美元/日圆 124.32 124.25 +0.06 +3.88 119.68

欧元/日圆 134.59 134.50 +0.07 -7.04 144.78

美元/瑞郎 0.9632 0.9637 -0.05 -3.11 0.9941

英镑/美元 1.5567 1.5563 +0.03 -0.04 1.5573

美元/加元 1.2992 1.2992 +0.00 +11.83 1.1618

澳元/美元 0.7369 0.7367 +0.03 -9.78 0.8168

新西兰元/美元 0.6585 0.6557 +0.43 -15.54 0.7797

澳元/日圆 91.610 91.530 +0.09 -6.28 97.750

新西兰元/日圆 81.860 81.470 +0.48 -12.27 93.310

英镑/日圆 193.53 193.37 +0.08 +3.84 186.38

澳元/新西兰元 1.1184 1.1205 -0.19 +6.83 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/王颖/李婷仪 审校 许娜/王丽鑫/王兴亚/李爽/张若琪)

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