《全球汇市》美元兑日圆接近五周高点，FED官员讲话提升9月升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0826 1.0825 +0.01 -10.51 1.2097
美元/日圆 124.32 124.25 +0.06 +3.88 119.68
欧元/日圆 134.59 134.50 +0.07 -7.04 144.78
美元/瑞郎 0.9632 0.9637 -0.05 -3.11 0.9941
英镑/美元 1.5567 1.5563 +0.03 -0.04 1.5573
美元/加元 1.2992 1.2992 +0.00 +11.83 1.1618
澳元/美元 0.7369 0.7367 +0.03 -9.78 0.8168
新西兰元/美元 0.6585 0.6557 +0.43 -15.54 0.7797
澳元/日圆 91.610 91.530 +0.09 -6.28 97.750
新西兰元/日圆 81.860 81.470 +0.48 -12.27 93.310
英镑/日圆 193.53 193.37 +0.08 +3.84 186.38
澳元/新西兰元 1.1184 1.1205 -0.19 +6.83 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/王颖/李婷仪 审校 许娜/王丽鑫/王兴亚/李爽/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”