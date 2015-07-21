《交易视点》台债五年券料标在0.99-1.01%，去化资金压力大--元大宝来证

路透台北7月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，六月外销订单如同预期较上年滑落5.8%，显示出台湾在基本面是有一些杂音，不若美国呈现稳健复苏，且资金宽松情况未改变，对台债殖利率上行有保护；今日将有五年增额券104/9R 进行标售，低于1%的交易价位投资价值较低，将吸引空单进场布局，但是市场资金依旧泛滥，去化资金压力依旧存在，殖利率要标高机率较低，预计得标利率区间在0.99-1.01%之间，预估本周10年券104/5期 成交区间为1.47-1.52%，五年则成交在0.97-1.02%。

国际因素方面，昨晚美国公债市场因本周较无经济数据消息，在美联储决策者发表较鹰派的谈话，市场将放大来检视其讯息，加上本周公司债筹码的供应也让公债殖利率备受压力，昨日殖利率曲线上扬，短端走势仍较长端弱，指标10年券终场收在2.3796%，较前一交易日上扬了3.06基点。美国公债目前长端走势稳定，短端殖利率上扬，有等待升息循环开始的意味，但美元走回强势及石油因伊朗达成核协议有下跌压力，再加上贵金属价格也出现滑落，可能将影响未来美联储通膨目标的达成。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)