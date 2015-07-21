《路透晚报》--7月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：服务业拉动上半年FDI增长8.3%，下半年出口和消费料改善

中国商务部周二公布，上半年实际使用外资(FDI)同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高； 预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。

--中国经济：6月调查失业率降至年内低点，但重工业和压产能省份失业率偏高

中国上半年调查失业率基本保持在5.1%。国家统计局官员周一称，上半年就业形势总体稳定，6月调查失业率降至年内最低水平；但大学生就业问题需要高度关注，部分资源型、装备制造型和压缩产能任务较重地区失业率相对较高。

--《焦点》中国经济企稳只是昙花一现？有人担心无法持久

中国东部，邱邦胜的工厂一片繁忙景象，嗖嗖旋转的机器吐出长长的白色聚丙烯条带，卷绕成捆，用于生产尿布和其它卫生用品。对于中国总理李克强等高层经济决策者来说，这正是他们希望看到的图景。中国经济增速可能会出现25年来最严重的下滑，决策者们一直在苦苦支撑。

--中国反腐：令计划因严重违纪双开，涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关

中国共产党中央政治局会议周二审议并通过了中纪委关于令计划严重违纪案的审查报告，决定给予令计划开除党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

--中国数据：1-6月国有企业利润同比下降0.1%，降幅继续收窄--财政部

中国财政部周二公布，1-6月国有企业利润总额12,332.9亿元人民币，同比下降0.1%，国有企业利润降幅持续放缓。其中地方国有企业利润同比增长8.2%。

--路透专访：中国经济下行压力仍大，明年一季度会明显回落--专家

中国二季度GDP增幅意外持稳于7%，相较中国经济缓中趋稳、稳中向好的乐观判断，中国宏观经济学会秘书长王建表达了不同的观点。他认为，不匹配的数据显示中国经济并未见底，下行风险依然很大，并预计明年一季度会明显回落。

--中国交通：特许经营高速公路经营期满后可实行养护管理收费--交通部

中国交通运输部周二公布《收费公路管理条例》修订稿显示，拟规定高速公路的经营期限一般不得超过30年；政府收费高速公路在政府性债务偿清后，以及特许经营高速公路经营期届满后，其养护、管理资金可按原则实行养护管理收费。

【金融】

--中国金融：6月境外机构和个人减持境内股票资产，但增持债券--央行

中国央行日前公布数据显示，今年6月末境外机构和个人持有境内 人民币资产较5月份略有减少，结束此前连续两个月的增持，主要表现为股票资产的减少； 境外人士（包括机构和个人）6月份大幅减少股票资产达673.76亿元，月末余额环比降幅近1 0%，但相对收益稳定的债券和贷款以及存款则小幅增加。

--中国央行：6月末社融规模存量同比增11.9%，人民币贷款余额占比66.9%

中国央行周二发布数据显示，6月末社会融资规模存量为131.58万亿元人民币，同比增长11.9%。

--路透专访：中国交行谋求大资管时代弯道超车，布局债权股权投资--高层

面对利率市场化吞噬利润等诸多挑战，中国银行业推进业务结构多元化均衡转型已迫在眉睫。按资产计中国第五大银行--交通银行正抓住理财业务回归资管本源的机遇，谋求大资管时代弯道超车机会，并积极布局资本市场活跃带来的债权股权定增等各类投资。

--中国金融：央行注资进出口行450亿美元，成第一大股东--财新网

财新网周二报导称，中国央行已追加对国家开发银行、进出口银行的注资，分别注资国开行、进出口银行480亿美元、450亿美元。此次注资后，央行将跃升为两家政策性金融机构的第一大股东，财政部为第二大股东。

--中国金融：第三批地方资产管理公司名单公布，可批量收购金融不良资产

中国银监会近日公布第三批五省地方资产管理公司(AMC)名单，分别是山东、湖北、宁夏、吉林、广西，可在本省范围内开展金融不良资产批量收购业务。至此，中国地方版“坏账银行”已扩至15家。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作规模增加，灵活应对以保持资金预期平稳

中国央行周二公开市场逆回购操作规模较上周同期操作增逾一半，利率继续持平。业内人士表示，近期资金面虽整体无忧，但缴税及月末等因素致隔夜资金供给稍显收敛，同时亦为保持股市等金融市场有序运行，此时逆回购投放量稍增，维稳意味仍浓。

--《中国新债预测》五年国债收益率均值3.13%，需求较旺定位料低于二级

中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，从期限上看，五年国债适合多类机构，需求一直较为旺盛。因此尽管今日现券收益率略有走升，但盘整大势未改，故明日新债定位仍有望低于二级，预测均值落在3.13%附近。

--中国新债：黑龙江省定向发行25.2亿元一般和专项地方债，利率均上浮15%

中国黑龙江省财政厅周一晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额为25.2067亿元人民币的地方债券，其中一般债券19.8915亿元，专项债券5.3152亿元。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.0132%，10年3.9913%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率4.0132%，略低于此前4.04%的预测均值；10年期收益率3.9913%，则符合此前3.99%的预测均值。对应投标倍数3.13倍和3.92倍。

--新债招标：中国广东三至七年地方债利率落在下限，10年高1bp--业内人士

业内人士周二透露，中国广东省下午招标的四期一般地方债，三年、五年和七年的中标利率均落在投标区间下限，结果依次为2.85%、3.16%和3.49%。同时招标的10年期利率为3.53%，较3.52%的下限高一个基点(bp)。

--中国货币市场：回购利率小涨无碍资金总平衡，逆回购略增继续释放稳意

中国银行间资金市场周二早盘主要回购利率小涨，隔夜资金供给未得到有效缓解，局部略显紧张。不过总体均衡态势仍未打破，加之公开市场逆回购操作规模有所放大，释放维稳意图，市场心态因此较为平静。

--中国债市动态：现券收益率和IRS略涨，国开新债结果向好显需求仍在

中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换(IRS)震荡后小涨，国开行上午招标的新债结果则多数低于预期，显示市场需求依旧稳中向好。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘持平成交达百亿，美指重获升势略增汇率贬值压力

民币兑美元即期周二早盘延续上周以来的窄幅整理，且波幅区间日渐缩窄，中间价则四连跌刷新六周低点；国际美元维持在98关口上方的三个月高点，交易员表示，美元指数重获升势，且有望创新高，这将一定程度上加大人民币贬值压力，但也不应小瞧管理层持稳决心，预计人民币纳入SDR(IMF特别提款权)讨论结束前难现明显贬值。

【证券/行业】

--《市场热谈》中证金千亿短融缓发或为救市成功标志，稳信心后制度建设应居首

中证金1,000亿元短融发行计划暂缓，明确传递出中国救市成功的信号。市场人士并指出，在股市稳定后，监管层接下来的工作重心将转入如何完善股市的制度性建设，这才是资本市场长治久安之大事。

--《焦点》流动性不足导致金价大跌，头号消费国中国对黄金热情似下降

流动性缺乏导致周一金价在数分钟内就重挫4%，当天上海黄金交易所主力合约成交量达到创纪录的330万口或33吨，作为头号消费国的中国似乎也不那么偏爱黄金。

--中国股市：沪综指收升四连涨，题材股走势活跃存量资金博弈加剧

中国股市沪综指周二继续收升，连续第四日上涨。分析师指出，今日题材股走势较为活跃，但4,000点附近多空争夺依然激烈。在增量资金入市谨慎及技术面面临多项重要指标压制的背景下，市场可能维持存量资金博弈格局，个股分化或进一步加剧，预计短线继续震荡。

--中国证券：沪深证交所两融余额周一减13.8亿元至近1.43万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌并呈现宽幅震荡。周一股指虽小幅收涨，但沪深证交所融资融券规模当天却小幅下降，两融余额净减13.8亿元人民币，至近1.43万亿元。

--中国基金：二季度公募基金盈利达3,644亿元，环比下降约26%

证券时报周二报导，今年二季度中国股市整体向好，但由于季末市场出现极端行情，公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示，二季度各类基金盈利达到3,644亿元人民币，较一季度收益下降约26%；其中偏股基金贡献了总盈利的九成。

--中港个股：中国太保预计上半年净利同比增加约63%，因投资收益上升