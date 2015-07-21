《香港报摘》--其他报纸重要消息7月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--汉能薄膜发电 与母公司汉能集团订立终止购买太阳能电池组件协议，涉及金额最多达500亿港元。
--东方电气 称，由于火电产品价格下跌，预料今年上半年纯利按年大跌逾七成。
**星岛日报**
--特变电工 旗下光伏项目承包商新特能源向港交所 递交上市申请。
**苹果日报**
--第五批通胀挂鈎债券（iBond）今日起开始认购，市场人士预料，在市况淡静下，今年认购人数将达50万人，认购者每人应可获分配两手认购单位。
**东方日报**
--正通汽车 正就潜在分拆汽车供应链业务于中国一间证券交易所作独立上市，进行挑选及委任专业顾问程序。
**文汇报**
--人和商业 副总裁陈慧莹于特别股东会后表示，内地的零售物业受到电商冲击影响经营困难，公司去年租金增长达17%是满意的结果，希望今年续租租金能保持或高于去年增长。
--中国忠旺 成功为华晨客车（大连）开发全铝车身新能源电动公交客车，车身重量较一般钢制车减低40%以上。
**大公报**
--由中国三大电讯商分拆的铁塔公司相关负责人表示，公司向外部投资者出售股份融资600亿元人民币的消息不属实，并否认了计划2017年上市的传闻。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”