《分析师观点》台湾第二季GDP年增率创三年低位，全年保3%料无望

路透台北7月31日 - 台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位，远低于市场预估的成长2.67%。此前低位为2012年第二季的年增0.42%。第二季经济成长率较5月预测数(3.05%)减少2.41个百分点，主要系商品及服务输出远低于预测所致。

主计总处并指出，将在8月修正今年GDP成长预估值。此前主计总处已在5月将今年经济成长率下修0.5百分点至3.28%。

**市场评论**

大众银行分析师 陈森林：

第二季略逊于我们的预期，第三季在电子业仍消化库存影响下，GDP年增率应该只有1%，第四季顶多1.5%，因此全年GDP年增率将面临的不是保3%问题，而是2%的年增率到底能否稳住。

虽然经济成长率不佳，不过央行应该不会动用货币政策，一旦降息，好不容易压住的炒房气焰将再起。预料央行将会促贬台币，让拖累经济增长的出口产业汇兑收益增加。

凯基投顾分析师蔡耀德：

出口虽不好，但比我们预估的差很多；从内容来看，最让人意外的是，受到日圆和欧元贬值影响，国人赴日、欧旅游增加导致观光呈逆差；相反的，我们比较担心的企业投资反而比预期好。

而第三季又是暑假的传统旅游旺季，料观光逆差可能进一步扩大，因此，将修今年GDP成长到3%以下，但从内容来看，因企业投资比预估好，这一点反而是正面，虽然不得己必须下修全年成长率，但不用太悲观。

元大投顾分析师戴玺庭：

第二季GDP成长低于预期，主要是出口比较弱，但民间消费和企业投资比预期好，出口不好主要是去年比较基期较高，且相对而言，今年金融市场较震荡较大。

不过，预估第三季景气会好起来，惟全年GDP仍无法保住3%以上成长，我们将下修今年GDP成长至3%以下。

永丰投顾分析师 林南君:

第二季GDP表现不佳主要受出口拖累，民间消费与政府支出还算可以。由于前两季GDP年增率平均只有2%，我们将会开会讨论下修全年年增3.05%的预估值。第三季出口表现应不致比第二季差，GDP也可望略回温。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 下跌0.18%，报8,635.60点。

--台币兑美元 涨6.4分；报31.537。

--台湾指标10年期公债104/5 殖利率走低2.55个基点，报1.4480%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连16季维持利率不变。