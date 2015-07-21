国际油市：油价小跌，受美元上涨和石油供应充裕拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美元走强也令油价承压。在美国升息预期提振下，美元指数 接近三个月高位。
沙特5月国内原油库存大增至纪录高位，不过库存增加可能是因为一家大型新炼厂存在需求，而不是全球供应过剩的又一迹象。
布兰特原油本月迄今下跌约7美元，美国原油同期跌幅超过9美元，因市场预计核协议达成后伊朗将增加供应，并且中国和欧洲经济忧虑将抑制需求。
不过，伊朗石油在明年第二季之前不大可能投入市场，PIRA Energy的分析师在报告中称，全球已经向金融体系注入足够的刺激措施，将会在2015年下半年给全球经济成长提供动力。
“由于伊朗核协议以及中国和欧洲经济疑虑，从而对油价持有的悲观看法有点过度了，”他们表示。
路透初步调查显示，7月17日止当周，美国商业原油库存可能下降大约210万桶。
不过，澳新银行分析师认为，预期库欣原油库存再次增加，这给油价继续造成下行压力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 张涛/杜明霞)
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