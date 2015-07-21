港报社评：霉菌潜院杀人漏洞急须堵塞--星岛日报7月21日

玛丽医院再发生怀疑毛霉菌致命事故，初步锁定霉菌来自为十五所公立医院和诊所服务的外判洗衣工场，再度为本港医疗安全监管敲响警钟。 由发霉面包到家具，市民在日常生活中经常接触到霉菌，只要身体免疫力正常，可以轻易把霉菌歼灭。可是，对一些免疫力极弱的重病患者，平日看似毫无威胁力的霉菌，却会变成无声杀手。 玛丽住有不少重病患者，他们如果不幸受到毛霉菌入侵，特别容易丧生。今次五个感染毛霉菌的病人，有两位已经离世，当中一个七十二岁的伯伯，满怀希望进院接受肝脏移植以延续生命，却在换肝后反而染菌丧生，尤其令人惋惜。

毛霉菌六年前已曾肆虐玛丽，当年夺去八人性命，后来查出病菌来自一家本地药厂生产的药物，在生产和储存过程中有纰漏，导致多家公立医院要为专科病人紧急换药，药厂最后被法庭重罚二十万元，事件并促成当局改革药物采购和监管制度。 医院管理局加多几把锁，把受霉菌污染药物拒诸门外，岂料霉菌却从其他途径乘虚而入。今次在病人皮肤和呼吸系统发现的毛霉菌，医管局追查到深湾洗衣工场，怀疑工序没有做足防菌和杀菌措施，当中的消毒温度、浆烫衣服床单的用料、包装过程，都属于医管局调查的范围。 当年含霉菌药其中一种原材料是玉米粉，药物处于半制成品阶段时储藏不当，导致霉菌滋生；而洗衣工场的浆烫用料，亦有可能包含玉米粉，必须做足杀菌措施。业内人士表示，就算高温消毒，如果衣物未乾透，或者未完成冷却过程就包装起来，在包裹内产生水气，容易成为霉菌温床。 医院接收病人，各种奇难杂症皆有，故此清洁和消毒工夫须极度严谨，避免本来入院医病的病人反而在医院内染上新的疾病。尤其是近年多了一些抗药性强的超级恶菌，每隔一段时间就会在入院病人身上发现，医院更须预防交叉感染。

中东呼吸综合症最近在南韩医院蔓延，益显本港医院的防疫效率，但是，专家提醒本港医院不宜自满，提及分隔病床的布帘清洗不够频密，最为「高危」。可是，如果洗衣工场防毒意识不足，就算增加清洗次数都不管用。 公立医院近年负荷不断加重，部分医院临时床位加了又加，各方面的工作压力俱增，当局须确保医院的防毒和消毒工作不会因此松懈，除了医院内部，还要确保供应医院的物品符合卫生要求，提高接受外判工作者的消毒意识。 两次霉菌袭院事故，霉菌一次透过药物，一次透过衣物床单，附在这些「木马」内潜入医院杀人，当局更须检讨对输入医院物品的监管制度，堵塞任何让病菌潜入肆虐的漏洞。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘