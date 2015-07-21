港报社评：规章制度是重要资产，勿为政治需要毁长城--明报7月21日

近期一些事态发展，脱离了港人一般认知和经验范围，导致其公平合理性备受质疑。有关事态背后，隐约受一股看不见的力量推动，似乎要达至体现权力当局意志的结果。其实，香港有一套独特规章制度，这是由历史与现实决定了的，使香港与周边地区和城市互相竞争，尽管渐见滞后，甚或有被边缘化之虞，但是固有优势仍然难以动摇；即使同在竞争线上的城市，也认同这一点。只是近期那一些事态发展，有冲击和蛀蚀独特规章制度之势；若权力当局不醒觉，为了政治需要而毁纲纪、弃伦常，香港的优势将烟消云散，沉落不起。

这些事态包括有社会人士就港大副校长的任命、有团体就警司殴打市民分别行动。比如港大校务委员会几经周折，就是否任命原法律学院院长陈文敏为副校长，得出交由首席副校长决定的表决结果。就港大而言，副校长任命由首席副校长决定，连校长也不能与闻，极其诡异；另外，其他4名副校长都已相继任命，他们都毋须等待首席副校长决定，陈文敏已获推荐的任命，为什么需要特别处理，迄今未见让人信服的解释。

港大校友与不少社会人士以政治打压解读此事，认为陈文敏的政治立场与当局扞格，权力当局因而千方百计阻挠他在港大再上层楼。环绕港大这次副校长任命的猜测和传闻，难以证实，不过事态之转折与偏离一般认知，却是事实；陈文敏能否出任副校长已经溢出港大校政，而是成为一桩政治事件，这在港大权力当局的操作和校友、社会人士的反响，都体现出来。港大的自主性会否被冲击和蛀蚀，备受关注。

至于警司朱经纬被投诉以警棍殴打市民，监警会按现场摄录，各委员经过充分讨论之后，以12：6通过「殴打投诉证明属实」，即是不认同投诉警察课的「滥用职权证明属实」调查结果。其后，投诉警察课提出新建议，要求监警会裁定警司「殴打无法完全证明属实」及「滥用职权未经举报但证明属实」，不过那只属新观点，没有新证据，理应难以改变监警会的表决结果，只是有委员提出重新表决，为事态隐伏变数。

其实，投诉警察课的调查结果与监警会的评级出现分歧，按现行机制，监警会可向特首提交报告，由特首定断。监警会如何处理投诉警察课的新建议，个别委员之间有不同意见，主席郭琳广对是否再开会商讨和重新表决，取态模棱两可，监警会能否保持独立，维持根据事实而作出的「殴打投诉证明属实」结论，备受关注。

港大对陈文敏副校长任命难产、监警会处理警司殴打市民的投诉，毋庸讳言都与政治有关，怎样处理都有政治意涵。涉及的港大校委会与投诉警察课，表面上看不到权力当局的指挥棒，但是实质上却无法与权力当局切割，事态的处理应是反映体现权力当局的意志。其次，两桩事态有一个共通点，名义上按既定程序办事，实质是在大家熟悉和认知的程序上「僭建」，港大由首席副校长决定副校长任命、提出监警会再讨论和投票，都是事例。

现时本港的政治生态，许多事态若说可以不受政治干扰，不搀杂政治因素和考虑，并不切实际。只是，有关政治应该在现行体制内，按既定机制运行；若权力当局为求达至目的，偏离机制甚而另辟蹊径，即使意志得以体现，对整体社会并非好事，因为造成的破坏或许得不偿失。港大副校长任命，若权力当局得逞，则港大的百年基业就会动摇，而政治力公然干预港大校政，对香港的大学教育是严重倒退；监警会若屈服于投诉警察课的「领导」，则维系公平、公正、公义的社会机制，将使港人失去信心，同样是严重破坏。

个人事小，制度事大。陈文敏是否成为港大的副校长，并不重要，为了阻截他的任命而毁了港大百年基业才重要，严格来说还是罪孽。至于警司殴打市民，若证据确凿，涉事警司应该承担应有责任；若为了维护他而使市民失去对警队和监警会的信心和信任，社会成本和代价太大了。权力当局就这两桩事态，即使有政治考虑，也要严格按现行机制处理，让市民看到公平公正。为了一时一地的政治需要而礼崩乐坏并不值得，这两桩事态的性质也不成比例。

最近内地股市波动成灾，本港也被殃及，但是在内地股市乱作一团之际，港股虽然一度大跌约2100点，但是市场秩序井然，市场、投资者以至一般市民的成熟稳妥表现，受到各方赞赏。这次事例，对照出香港独特性的优势，这是市场制度机制自成体系和有效运作的结果；只要本港保持和按需要强化这方面优势，则在中国资本市场开放的大潮中，将有无限机会。香港体制内的其他独特性，也应作如是观。当局要正确处理好港大任命副校长和警司殴打市民这两件事，避免出现黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的局面。切勿自毁长城。

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