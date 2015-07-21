港报社评：加强医院被服监管，全面消除安全隐患--文汇报7月21日

玛丽医院有病人感染毛霉菌并出现死亡个案，昨日召开记者会交代事件详情和应急安排。恶菌入侵医院，病患及家属难免心有恐慌。医管局除了要全力做好感染控制工作，保障住院病人的安全外，还应继续深入查找事故的直接原因和关联因素。虽然相关病菌目前并没有在医院大规模爆发的迹象，但事件已经反映医管局在某些管理环节的工作存在缺位，仍有进一步加强完善的必要。卫生当局应从事件中吸取经验教训，除了切实加强对医院被服清洁的监管之外，还要举一反三，全面检查所有监管环节，以消除一切可能的安全隐患，让病人以及广大市民安心。

据院方介绍，今年共有5名病人感染毛霉菌，其中两人已去世，另外留医的两人中，一人情况严重。事件发生后，医院在这些病人的乾净衣服中检验出少孢根霉，而循此线索一路追查下去，发现由深湾洗衣房送来的被服样本，31%发现少孢根霉，而其他洗衣房的样本均属正常，因此院方推测问题源头应该在深湾洗衣房，初步调查方向之一是工场熨衫用的浆粉可能含菌。事实上，玛丽医院主要接收病情严重、免疫力较低的病人，一旦医院被服染有真菌，就会对病人生命增加多一重的威胁，甚至造成不必要的人命损失。因此，卫生当局除了尽快查明事件来龙去脉，找出恶菌的源头之外，还应及时做好涉事医院后续的感染控制工作，例如尽快更换玛丽医院全部留院病人的被服，并进行清洁消毒工作，将事件对病人健康的 影响降到最低，确保不会再有毛霉菌感染病例出现。

按常理说，供应医院的被服应该执行相当严格的卫生标准，以确保病人和医院环境的安全。但由深湾洗衣房送出的乾净被服，竟出现可能致命的真菌，院方照单全收，这反映出无论是洗衣房的运营方还是负有监管责任的使用方，均存在一定的工作疏漏和监管缺位，需要全面检讨和改进。深湾洗衣房目前为全港七间医院提供被服，占公立医院洗衣服务的13%，虽然目前只有一间医院出事「中招」，而且毛霉菌并没有在玛丽医院大规模爆发的迹象，但并不意味着其他六间医院就可以高枕无忧了。祸患积于忽微，若不适时吸取相关经验教训采取补救措施，那就难以避免出现其他致命性疾病传播甚至爆发的风险。医管局应就此展开针对公立医院洗衣房的排查工作，进一步加强监管并改善其服务质量直至完全合乎卫生标准为止。

医疗工作涉及市民的健康及生命安全，要时刻保持高度的警觉，对每一个环节都不能有疏漏。因此，建议医管局吸取此次事件的经验教训，全面检查所有工作环节，尤其是检讨外判服务的监管工作，排除可能出现的各种安全隐患，进一步提升公立医院安全服务水平。

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