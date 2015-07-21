港报社评：内地楼市趋稳，难成保七引擎--经济日报7月21日

内地房地产数据向好，反映部分地区楼市回暖，惟要对稳经济起明显作用，既视乎楼市回暖能否持续及扩散，更要看能否拉动房地产投资；中央宜加力建设保障房以补动力不足。

内地上季经济虽录得7%的增长，惟外界担心当中水份不少，如有外资行估算第二季实际增长低于6%；且即使增长真的有7%，亦是在中央大打谷经济补针才达致，故外界对下半年内地经济的真正表现如何，未敢过于乐观，而个中关键之一，是房地产投资能否回升。

若以近期公布的数据来看，如昨天发布的第二季度百城住宅用地楼面均价固看到上涨，较受市场关注的70个大中城市楼市数据，6月亦见趋稳回升苗头，如销售价格按年虽跌4.9%，但跌幅已连续第二个月收窄，以环比计更升0.4%，涨幅连续两个月扩大，总算初见企稳趋向。

在楼价回稳的同时，虽然上季房地产投资增速按年仍在下滑，但以月份计亦已见逐月提升，反映房地产投资似随楼市趋稳。由于房地产投资占固定资产投资近两成，若楼市与房地产投资真的筑底回升，可望有力帮助下半年经济较踏实回稳。

然而，若细看数据，实喜中仍有忧，最主要的是现时不论是楼价、销售额，还是房地产市场投资，真的已见回升的只是刚性需求大的一綫城市和少数的二綫城市，其他尤其三、四綫城市由于早前盲目疯狂投资而空置单位数量仍然非常庞大，严重的出现所谓「死城」现象。

这些地区仍然需要以年计的相当长时间消化过剩单位，虽然在中央大力放宽楼控、地方政府出力催谷下，楼价要企稳仍然困难甚大，遑论要房地产投资再度回升，且这只是饮鸩止渴，只会制造更大的供过于求，更尾大不掉。

正由于内地楼市这种冰火两极情况，近期楼市数据趋好，应未能令中央安心，相信中央保暖楼市、放松地方政府护楼市的措施仍会按稳经济需要，以至个别地区的实际情况出台。

正因如此，内地楼市拖累经济增长的负面作用可望在今年下半年续减，但楼市病根深重，一綫城市以外仍需时间消化过多库存，在今年内要成为经济增长的有力引擎，恐怕并不现实。

在房地产投资尚难寄以厚望下，中央要加力稳投资与经济，基建项目如铁路、水务等固然仍要快步、大量上马，棚改、保障房等的建设亦很可能要快马加鞭，以令建造工程拉动经济，以成功保七。

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