更新版 1-日本央行：一些委员担心刺激效果可能正在减退--会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日央行去年10月扩大刺激政策之后，至今一直按兵不动，当时扩大宽松政策是为了避免油价大跌及后续的通胀放缓效应，拖慢终结通缩的进程。
日本央行还在6月会议上决定，从明年开始，每年举行政策会议的次数将从现在的14次降至八次，与全球主要央行趋势相符。
出席6月会议的政府代表也支持这项决定，不过他们要求央行像往常一样，在经济和金融形势突然转变时举行紧急会议，以确保政策及时调整。
会议记录引述两位政府代表中一位的讲话称，“避免市场错误地认为央行货币政策的及时性将因会议召开频率减少而降低，这一点极为重要。”
“政府预计日本央行...必要时将召开临时决策会议，并与政府保持密切沟通，”这位代表还称。(完) (编译 刘秀红/李婷仪 审校 张涛/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”