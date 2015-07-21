更新版 1-日本央行：一些委员担心刺激效果可能正在减退--会议记录

日央行去年10月扩大刺激政策之后，至今一直按兵不动，当时扩大宽松政策是为了避免油价大跌及后续的通胀放缓效应，拖慢终结通缩的进程。

日本央行还在6月会议上决定，从明年开始，每年举行政策会议的次数将从现在的14次降至八次，与全球主要央行趋势相符。

出席6月会议的政府代表也支持这项决定，不过他们要求央行像往常一样，在经济和金融形势突然转变时举行紧急会议，以确保政策及时调整。

会议记录引述两位政府代表中一位的讲话称，“避免市场错误地认为央行货币政策的及时性将因会议召开频率减少而降低，这一点极为重要。”