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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 17:03 BJT

表格：台湾6月M2年增率微降至6.53%，受外资转为净汇出等影响

路透台北7月24日 - 台湾央行周五公布，6月货币总计数M2年增率微降至6.53%，主要是因外资转呈净汇出，以及银行放款与投资成长趋缓。

2015年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

央行经济研究处副处长吴懿娟指出，受希腊债务问题等冲击，台湾股市动荡，外资大举汇出；6月净汇出金额高达22.45亿美元，但5月是净汇入16.89亿美元。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2015年

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)

台湾货币总计数相关新闻,请点选 ；台湾数据请点选 (记者 罗两莎; 审校 张喜良)

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