巴西经济：央行官员称通胀益发可能回到目标，暗示或毋须进一步升息

路透圣保罗7月20日 - 巴西央行董事Tony Volpon周一指出，该国通胀率愈来愈有可能明年达到官方目标区间中点，暗示当局可能毋须更进一步升息以控通胀。

Volpon在圣保罗对投资者表示，经济持续调整，在2016年可能将通胀预期拉低下来。

Volpon指出，失业率处于纪录低点几年后就业市场出现冷却，应会引来“通胀大幅趋缓，这个过程在2016年期间将益发明显。”

电价等控制在政府手中的物价激升及本币疲软，使巴西通胀率已近9%，约是目标中点4.5%的两倍。

Volpon称，这些相对物价调整的影响，未来几个月可能大幅缓和。他并表示财政政策紧缩未来几个月可能对通胀产生更大的影响。

“经济政策的效应2016年将发挥更大力量。”Volpon说。“尽管我们目前面对许多变数，但2016年底前达到目标是有可能的，且也是乐见的货币政策策略。”

但Volpon表示，央行承认通胀预期在下降，并不表示央行已完成升息循环。