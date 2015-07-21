巴西经济：央行官员称通胀益发可能回到目标，暗示或毋须进一步升息

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透圣保罗7月20日 - 巴西央行董事Tony Volpon周一指出，该国通胀率愈来愈有可能明年达到官方目标区间中点，暗示当局可能毋须更进一步升息以控通胀。
Volpon在圣保罗对投资者表示，经济持续调整，在2016年可能将通胀预期拉低下来。
Volpon指出，失业率处于纪录低点几年后就业市场出现冷却，应会引来“通胀大幅趋缓，这个过程在2016年期间将益发明显。”
电价等控制在政府手中的物价激升及本币疲软，使巴西通胀率已近9%，约是目标中点4.5%的两倍。
Volpon称，这些相对物价调整的影响，未来几个月可能大幅缓和。他并表示财政政策紧缩未来几个月可能对通胀产生更大的影响。
“经济政策的效应2016年将发挥更大力量。”Volpon说。“尽管我们目前面对许多变数，但2016年底前达到目标是有可能的，且也是乐见的货币政策策略。”
但Volpon表示，央行承认通胀预期在下降，并不表示央行已完成升息循环。
“待通胀预期在2016年达目标中点，我将投票赞成升息。”他还表示，目前思考降息还太早。“我们仍维持同样的货币政策策略。”(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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