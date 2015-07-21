香港热股：远东发展财团成功中标澳洲赌场度假村项目，盘初一度冲高9%

路透香港7月21日 - 香港房地产商远东发展 参与的财团成功中标澳洲昆士兰赌场度假村项目，该股周二早盘盘初一度冲高9%。

香港时间09:50，该股升7.45%，报4.04港元；大市恒生指数 则跌0.04%。

远东发展今早在联交所的声明证实，由该公司、澳洲Echo 以及周大福企业合组的财团获昆士兰布里斯本Queen's Wharf娱乐区域及综合度假村、住宅项目的首选中标者。

这次竞标的另一对手为澳洲皇冠集团 与中国房地产商绿地集团合组的财团。绿地集团同时是绿地香港 的母公司。

远东发展表示，该公司与周大福于综合度假村部分各自将拥有25%权益，而Echo将拥有50%权益及负责赌场经营。此外，远东发展与周大福以50:50基准承办住宅部分之发展。

据去年10月提交的标书，上述项目总面积约9.4公顷，涵盖三座由约2,000个单位组成之住宅大楼、5间世界级酒店、高档餐饮及商舖以及一间赌场。（完）

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