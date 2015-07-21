台湾债市：10年债殖利率早盘微扬，量能淡静观望五年新券标售结果

路透台北7月21日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘微扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日微收升，带动104/5盘初殖利率稍走高，但交投明显趋于淡静，观望稍后五年新券标售的气氛较显浓厚。

他们指出，五年增额公债104/9R将于午间标售，该券发行前交易开盘成交在0.9970%，早盘交投清淡，开盘一小时仅成交0.5亿台币，交投量缩静待104/9R标售结果出炉。

〞目前缺乏多空因素，又要等标债。〞一位大型民营银行台债交易员说。

路透调查显示，银行间及大型金融机构为去化资金压力，对该券标售意愿略有提高，预计五年期增额公债104/9R得标利率落在0.99-1.005%，略低于前次同年期公债标售的1.005%。

美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司债供应的预期降低避险公债需求。指标10年期美国公债 收益率从周五尾盘的2.349%上升至2.372%。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。

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