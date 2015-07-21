台湾债市：10年债殖利率早盘微扬，量能淡静观望五年新券标售结果

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月21日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘微扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日微收升，带动104/5盘初殖利率稍走高，但交投明显趋于淡静，观望稍后五年新券标售的气氛较显浓厚。
他们指出，五年增额公债104/9R将于午间标售，该券发行前交易开盘成交在0.9970%，早盘交投清淡，开盘一小时仅成交0.5亿台币，交投量缩静待104/9R标售结果出炉。
〞目前缺乏多空因素，又要等标债。〞一位大型民营银行台债交易员说。
路透调查显示，银行间及大型金融机构为去化资金压力，对该券标售意愿略有提高，预计五年期增额公债104/9R得标利率落在0.99-1.005%，略低于前次同年期公债标售的1.005%。
美国短期收益率周一触及逾两周最高水准，因一美联储决策者发表强硬言论，且对公司债供应的预期降低避险公债需求。指标10年期美国公债 收益率从周五尾盘的2.349%上升至2.372%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.00%。
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”