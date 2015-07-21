中国货币市场：回购利率小涨无碍资金总平衡，逆回购略增继续释放稳意

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月21日 - 中国银行间资金市场周二早盘主要回购利率小涨，隔夜资金供给未得到有效缓解，局部略显紧张。不过总体均衡态势仍未打破，加之公开市场逆回购操作规模有所放大，释放维稳意图，市场心态因此较为平静。
央行公开市场稍早进行了350亿元人民币七天期逆回购，较上周同期增加150亿元，同时实现等量单日净投放；中标利率则继续持平在2.50%。
北京一银行交易员称，“比之前是紧点，但还是能借到钱的，一般到中午也就平了。”
对于公开市场逆回购规模的增加，他认为，更多还是央行维稳意图的释放。因150亿元的增量，对银行间每日逾1.5万亿元的回购来交来说，实属杯水车薪。
上海一银行交易员也认为，尽管隔夜资金供给略少，但流动性总量依旧不成问题，可以静待缴税之后市场的下一步走向。
按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.2913 1.2743 +1.70
七天 2.4421 2.4088 +3.33
14天 2.8751 2.8807 -0.56
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.9300 0.5450 +38.50
七天 1.2000 1.1000 +10.00
14天 1.7500 1.1000 +65.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.2900 1.2700 +2.00
七天 2.4500 2.4000 +5.00
14天 2.8900 2.8800 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.3040 1.2900 +1.40
七天 2.4580 2.4490 +0.90
三个月 3.1512 3.1505 +0.07
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”