中国个股：国泰君安新总裁人选落定，副总裁王松拟升任

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月21日 - 上海市政府网站刊登一批市管干部提任前公示，其中国内大型券商国泰君安证券股份有限公司 的新总裁人选亦在列，现任国泰君安副总裁王松拟升任公司总裁。
近一年来，国泰君安的高级管理人员已发生数次变动。去年11月，上海国际集团副总裁杨德红接任国泰君安总裁，原总裁陈耿此前因个人原因提出辞职。今年5月，因董事长万建华调往新组建的证通公司，杨德红升任国泰君安董事长，并兼任总裁职务。
王松在国泰君安先后担任北京办事处副主任、发行部副总经理、债券部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁等职务。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”