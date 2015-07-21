中国个股：国泰君安新总裁人选落定，副总裁王松拟升任

路透上海7月21日 - 上海市政府网站刊登一批市管干部提任前公示，其中国内大型券商国泰君安证券股份有限公司 的新总裁人选亦在列，现任国泰君安副总裁王松拟升任公司总裁。

近一年来，国泰君安的高级管理人员已发生数次变动。去年11月，上海国际集团副总裁杨德红接任国泰君安总裁，原总裁陈耿此前因个人原因提出辞职。今年5月，因董事长万建华调往新组建的证通公司，杨德红升任国泰君安董事长，并兼任总裁职务。