《中国企业债发行日程表》--7月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 喀什城建 7 7 7/17簿记建档 5.80% AA 7/20-7/22 广州证券 投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/喀什深喀投资发展提供担保) ========================================================================================= 江苏锡山经济 8 7 7/17簿记建档 5.78% AA *7/20-7/22 华泰联合证券 开发区开发总公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 阳城皇城相府 3 5 7/23簿记建档 -- AA 7/24-7/28 国泰君安证券 集团实业公司 (附第三年末投资人选择权，以土地使用权抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)