中国新债：黑龙江省定向发行25.2亿元一般和专项地方债，利率均上浮15%

路透上海7月21日 - 中国黑龙江省财政厅周一晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额为25.2067亿元人民币的地方债券，其中一般债券19.8915亿元，专项债券5.3152亿元。

一般债券包括三年、五年、七年和10年四个期限，发行量分别为3.5861亿元、5.5854亿元、5亿元和5.72亿元；相应利率为3.27%、3.63%、4.01%和4.05%，较同期限国债五日均值的下限均上浮15%。

专项债券和期限和中标利率均与一般债券相同，发行规模依次为1.2亿元、2.1152亿元、1亿元和1亿元。

从此前多地公布的定向发行地方债情况看，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)