台湾汇市：台币实质交易盘初随亚币贬破31.2，惟出口商抛汇力道加大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月21日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易贬破31.200价位。交易员表示，国际美元持续反映美国升息预期走强，使得台币随亚洲新兴货币下跌，但出口商也随即进场抛汇。
汇银人士表示，今早外资有些汇出，不过出口商眼见台币贬破31.200也增加抛汇力道，抑制了台币进一步扩大贬幅的空间。外资尚未因应台积电 现金股利发放而提前汇出，但市场仍笼罩在贬值效应的想象中。
〞上方出口商真的很多，31.200是难得的价位。〞一位大型商银交易员表示。
他们认为，本周四(23日)台积电将发放大额的现金股利，不过由于近日台币贬值，外资是否会不顾成本提前汇出，仍有待观察。
台币早盘实质交易区间落在31.195-31.208；上日交易区间在31.090-31.140。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元维持价平；一个月美元/台币远汇 暂报31.200/31.220，上日收在31.245。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.150-31.220
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--《焦点》流动性不足导致金价大跌，头号消费国中国对黄金热情似下降 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”