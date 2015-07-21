台湾汇市：台币实质交易盘初随亚币贬破31.2，惟出口商抛汇力道加大

路透台北7月21日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易贬破31.200价位。交易员表示，国际美元持续反映美国升息预期走强，使得台币随亚洲新兴货币下跌，但出口商也随即进场抛汇。

汇银人士表示，今早外资有些汇出，不过出口商眼见台币贬破31.200也增加抛汇力道，抑制了台币进一步扩大贬幅的空间。外资尚未因应台积电 现金股利发放而提前汇出，但市场仍笼罩在贬值效应的想象中。