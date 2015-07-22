台湾经济指标预测--7月22日至8月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.75% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -3.18% 7/24 1610 M2年增率 6月 -- +6.81% * 7月 27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/31 0830 经济成长率 第二季 -- +3.37%(统计值) (概估值) * 8月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,214.11亿美元 8/5 0830 消费者物价指 7月 -- -0.56% 数(CPI) 8/7 1600 出口 7月 -- -13.9% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- -5.8% 年变动率 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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