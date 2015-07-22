台湾已公布经济指标--2015/7/22

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 5月 -3.18% +1.33% r 7/23 -- 季调失业率 5月 3.75% 3.75% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.56% -0.74% r 8/5 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,214.11 4,189.58 8/5 -- 商品出口(y/y) 6月 -13.9% -3.8% 8/7 -- 商品进口(y/y) 6月 -16.1% -5.4% 8/7 -- M2货币总计数(y/y) 5月 +6.81% +6.53% 7/24 -- 外销订单(y/y) 6月 -5.8% -5.9% 8/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% 7/31 -- (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 6月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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