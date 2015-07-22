台湾货币市场：7月22日及本提存期资金预期变化一览表

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北7月22日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,671.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --法商法国兴业银行发行2.6亿人民币宝岛债，天期五年期。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)125.1亿台币： 07/23 5,929.80亿台币 07/24 578.00亿台币 07/27 504.00亿台币 07/28 5,511.00亿台币 07/29 1,466.80亿台币 07/30 2,013.50亿台币 07/31 802.50亿台币 08/03 3,319.5亿台币 --公债付息共14.70552亿台币。 7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。 7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。