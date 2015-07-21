中国金融：第三批地方资产管理公司名单公布，可批量收购金融不良资产

路透北京7月21日 - 中国银监会近日公布第三批五省地方资产管理公司(AMC)名单，分别是山东、湖北、宁夏、吉林、广西，可在本省范围内开展金融不良资产批量收购业务。至此，中国地方版“坏账银行”已扩至15家。

据路透获得的银监会文件显示，上述五家公司分别是：山东省资产管理公司、湖北省资产管理公司、宁夏顺亿资产管理公司、吉林省资产管理公司、广西金控资产管理公司，可正式开展金融企业不良资产批量转让、处置业务。

另据介绍，本批五家资产管理公司中，山东省资产管理公司由鲁信集团发起成立，注册资本金为20亿元人民币；广西金控资产管理公司则由广西金融投资集团发起设立，注册资本金为50亿元。

山东省金融办网站今日刊发的新闻稿称，当前，地方银行不良资产压力处置不断增大，信贷资产潜在风险逐渐显现，各省（市）都迫切需要有一家专门处置和收购金融不良资产的机构来化解和降低地方金融风险。

而与全国性资产管理公司相比，省级资产管理公司在处置不良资产时具有本地化优势，能有效降低不良资产的处置成本，提高不良资产的处置效率；还可以利用远期不良资产收购等方式为企业贷款、发行债券提供增信担保等服务，与企业共担风险，共同成长。

据路透此前报导，银监会针对地方AMC分别在2012年及2013年下发了6号文及45号文，原则上明确各省市政府只可设立或授权一家地方AMC，参与当地范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务，且需满足包括注册金最低10亿元，经营团队及公司治理制度等要求。