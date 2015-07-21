日本股市：日经指数早盘升至三周高点，受对财报的乐观预期提振

日经指数 早盘中段上涨0.4%至20,726.49点，稍早高见20,770.02点，为6月26日以来最高点。

Rakuten Securities首席策略师Masayuki Kubota称，尽管企业这次将不大可能调整全年预估，但投资者希望看到商业计划处于正轨。“他们多数希望确认企业获利具有韧性。”

东芝 表现优异，最高上扬5.8%至近两周高位398.6日圆，因散户及其他短线对冲基金认为围绕该公司的坏消息已经基本被消化，因而回补空头仓位。

一独立委员会周一在一份报告中表示，受聘调查会计违规行为的第三方委员会发现，东芝在几年里虚报了1,518亿日圆(12.2亿美元)的利润。

船运类股走高，隔夜波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 上扬。交易商还称，中国需求放缓的担忧在该国股市企稳后已经缓解。

金属和矿业类股表现不佳，受到近期金价挫跌的拖累。