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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 11:16 BJT

韩国金融市场：韩元跌至两年低位，韩股持稳

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对Fox Business network表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息的可能性高于50%。

与此同时，韩国股市亦抹去稍早涨幅持稳，外国投资者转为卖超，不过汽车类股涨幅支撑大盘。

韩国综合股价指数 报2,071.66点，几乎持平于上日收盘点位2,073.31。

现代汽车 大涨6.5%，盘中一度劲扬7.7%至133,500韩元，为7月6日以来高位。

起亚汽车 涨4.4%，韩国双龙汽车(Ssangyong Motor) 升2.2%。

截至中午，外资卖超354亿韩元(306亿美元)韩股。

三年期公债9月合约 微升0.02点报109.17，上日收盘报109.15.

0239GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,157.9 1,152.1

日圆/韩元 9.3115/147 9.2992

韩国公债期货 * 109.17 109.15

韩国综合股价指数 2,071.66 2,073.31

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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