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亚洲 | 2015年 7月 22日 星期三 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--7月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    7月22日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季     +0.8%       +0.2%
                            (较上年同期)                       +1.7%       +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                         +0.5%       +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.3%       +2.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                         +0.6%       +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.2%       +2.3%
    0645 法国企业景气指数                              7月     正100       正100
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            5月        --      +5.40%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                 --      +7.90%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            5月        --      -0.60%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                 --      -0.20%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           7月     0-9-0       0-9-0
                                                               (升息-不变-降息)
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            5月        --      +0.70%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                 --     　 持平 
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       376.1            
             再融资指数                                           --     1,392.4
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      5月        --       +0.3%
                                         (较上年同期)             --       +5.3%
                                 房价指数                         --       221.7
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      6月       540         535
    2100 新西兰央行利率决定                            --       3.00%      3.25%
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值    +0.4%      +0.8%
                              (较上年同期)                      +2.3%      +2.5%
    2350 日本出口(较上年同期)                          6月     +10.0%      +2.4%
             进口(较上年同期)                                   -4.0%      -8.7%
             贸易收支(亿日圆)                                 顺差54   逆差2,160  
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值 
    7月21日(二)  
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          6月　　　 35.78       --   
 　 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              6月       85.84      86.0      
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    139.14       --    
   (完)

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