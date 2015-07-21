主要国家经济指标预测--7月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.8% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 0645 法国企业景气指数 7月 正100 正100 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 持平 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 376.1 再融资指数 -- 1,392.4 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.3% 房价指数 -- 221.7 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 540 535 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.00% 3.25% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.4% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.5% 2350 日本出口(较上年同期) 6月 +10.0% +2.4% 进口(较上年同期) -4.0% -8.7% 贸易收支(亿日圆) 顺差54 逆差2,160 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 35.78 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 85.84 86.0 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 139.14 -- (完)