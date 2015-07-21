中国汇市：人民币早盘持平成交达百亿，美指重获升势略增汇率贬值压力

路透上海7月21日 - 人民币兑美元即期 周二早盘延续上周以来的窄幅整理，且波幅区间日渐缩窄，中间价则四连跌刷新六周低点；国际美元 维持在98关口上方的三个月高点，交易员表示，美元指数重获升势，且有望创新高，这将一定程度上加大人民币贬值压力，但也不应小瞧管理层持稳决心，预计人民币纳入SDR(IMF特别提款权)讨论结束前难现明显贬值。

他们并表示，虽然汇率波动较小，但成交依然活跃，半日成交达百亿美元，除了客盘交投需求以外，可能还有部分机构倒量和投机盘购汇存在。随着中国股市逐步企稳，恐慌情绪对衍生品市场影响基本消退，当然强势美元提振境内美元掉期升水走高。

“即期还是那样，没什么好说的，美元指数看样子是要创新高了，央行维稳的压力会增大一些，但只要熬到SDR这个事情完成，也差不多了。”一外资行交易员表示。

北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1199元，上日中间价为6.1197元。

一年期掉期美元升水 报1,595点子，较昨日上涨2.24%。人民币即期成交量 达100亿美元，较周一早盘79亿美元放大。

全球汇市方面，美元兑日圆周二徘徊在五周高点附近，此前一位美联储(FED)官员的讲话提升了联储最早可能在9月升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.261元, 上日尾盘为6.26元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2131/6.2134元, 上一交易日尾盘报6.2143元。