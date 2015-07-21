《全球汇市》美元兑日圆持于五周高位附近，FED官员发表鹰派言论

新西兰元兑美元距六年低点还有一段距离，隔夜新西兰总理约翰基的言论让新西兰元获得喘息空间。

尽管外界仍预期新西兰央行周三会议将降息，但约翰基称新西兰元在过去年一年累计下跌25%的降幅快于预期，这番话让市场暂时重新思考。