《全球汇市》美元兑日圆持于五周高位附近，FED官员发表鹰派言论

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰元兑美元距六年低点还有一段距离，隔夜新西兰总理约翰基的言论让新西兰元获得喘息空间。
尽管外界仍预期新西兰央行周三会议将降息，但约翰基称新西兰元在过去年一年累计下跌25%的降幅快于预期，这番话让市场暂时重新思考。
新西兰元兑美元 涨0.4%，至0.6594，上周曾触及2009年7月以来最低点0.6498美元.
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0824 1.0825 -0.01 -10.52 1.2097
美元/日圆 124.38 124.25 +0.10 +3.93 119.68
欧元/日圆 134.63 134.50 +0.10 -7.01 144.78
美元/瑞郎 0.9640 0.9637 +0.03 -3.03 0.9941
英镑/美元 1.5556 1.5563 -0.04 -0.11 1.5573
美元/加元 1.3001 1.2992 +0.07 +11.90 1.1618
澳元/美元 0.7354 0.7367 -0.18 -9.97 0.8168
新西兰元/美元 0.6584 0.6557 +0.41 -15.56 0.7797
澳元/日圆 91.470 91.530 -0.07 -6.42 97.750
新西兰元/日圆 81.890 81.470 +0.52 -12.24 93.310
英镑/日圆 193.49 193.37 +0.06 +3.81 186.38
澳元/新西兰元 1.1163 1.1205 -0.37 +6.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/于春红/高琦/刘秀红；审校 张涛//张若琪/高琦/蔡美珍/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”