更新版 1-中国数据：服务业拉动上半年FDI增长8.3%，下半年出口和消费料改善

* 6月FDI同比增0.7%，上半年增8.3% * 上半年服务业FDI增23.6%，比重创新高 * 上半年非金融类对外投资同比大增近30% * 预计下半年出口形势好于上半年 (新增更多发布会内容) 路透北京7月21日 - 中国商务部周二公布，上半年实际使用外资（FD I）同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高； 预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。 商务部数据显示，中国6月FDI金额同比增长0.7%，为895.7亿元人民 币(折145.8亿美元)。上半年FDI为4,205.2亿元人民币(折684.1亿美元)； 同期非金融对外直接投资（ODI）增长29.2%，至3,432亿元人民币(折560 亿美元)。 上半年服务业实际使用外资434.3亿美元，同比增长23.6%，在全国总 量中的比重创新高，达63.5%；其中，金融服务业、综合技术服务业、科 学研究业实际使用外资增幅显着，同比分别增长426.7%、46.2%、和109.4 %。 商务部发言人沈丹阳在记者会上分析称，中国服务业市场规模非常广 大，商机多；服务业是产业结构调整未来发展的重点，政府给于很多政策 支持；而且服务业领域开放进一步扩大。 同时，上半年制造业实际使用外资208.6亿美元，同比下降8.4%，在 全国总量中的比重为30.5%。 外贸方面，沈丹阳指出今年虽然出口仅同比增1%，但也再次突破万亿 美元， 如果横向比，无论是规模还是增速，都是全球各主要经济体中表 现最好的。 他进一步指出，上半年出口增长不够强劲，首要原因是全球经济持续 的低迷，外需仍然不振；二是由于主要市场国家货币兑美元大幅度贬值， 而人民币汇率基本保持稳定，造成出口竞争力有所下降；三是传统的出口 竞争力有所削弱，而竞争新优势尚未形成。 “对下半年出口形势，我们总体判断会好于上半年。”沈丹阳表示。 他称，尽管全球经济环境不确定性因素依然很多，但全球经济特别是 美国经济正在缓慢的复苏之中；而国内有针对性的措施也会激发企业活力 。 最近，国务院常务会议研究通过了由商务部牵头拟定的《关于支持进 出口稳定增长的若干意见》，从改善环境、强化政策保障、加快推进改革 、突出创新驱动等多个方面提出了新的要求。这些要求聚焦企业关注的困 难和问题，比如企业关注贸易便利化、收费过多、出口退税等问题是不是 可以快一点解决，这些问题在新的文件当中都提出了新的要求。 沈丹阳并称，随着稳增长、扩内需积极因素的累计和政策作用的持续 显现，下半年消费市场有望继续企稳回升，并且保持在合理的运行区间。 中国商务部副部长王受文稍早表示，当前外贸遇到的困难主要还是国 际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口 降幅在收窄。 中国6月外贸数据优于预期，以美元计价，中国6月出口同比增长2.8% ，进口同比下降6.1%；当月贸易顺差465.36亿美元。出口同比增速四个月 来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年 实现6%的外贸增长目标仍不太可能。 历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI: 历史FDI数据实际投资额及同比变动 : 2015年 金额 同比（% 金额 同比（% （亿美元） ） （亿元人民币 ） ） 6月 145.8 895.7 0.7 5月 93.3 573.5 7.8 4月 96.1 590.4 10.5 3月 124 763.8 2.2 2月 85.6 526.6 0.9 1月 139.2 29.4 2014年 12月 133.2 10.3 11月 103.6 22.2 10月 85.3 1.3 9月 90.1 1.9 8月 72 -14 7月 78.1 -16.95 6月 144.2 0.2 5月 86 -6.7 4月 87 3.4 3月 122 -1.5 2月 85.5 4.09 1月 107.6 16.1 中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（ 完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)