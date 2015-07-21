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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 13:03 BJT

更新版 1-中国数据：服务业拉动上半年FDI增长8.3%，下半年出口和消费料改善

* 6月FDI同比增0.7%，上半年增8.3%
    * 上半年服务业FDI增23.6%，比重创新高
    * 上半年非金融类对外投资同比大增近30%
    * 预计下半年出口形势好于上半年

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    路透北京7月21日 - 中国商务部周二公布，上半年实际使用外资（FD
I）同比增长8.3%，其中增长较快的服务业FDI占比超过六成并创出新高；
预计下半年出口形势总体会好于上半年，消费市场也有望继续企稳回升。
    
    商务部数据显示，中国6月FDI金额同比增长0.7%，为895.7亿元人民
币(折145.8亿美元)。上半年FDI为4,205.2亿元人民币(折684.1亿美元)；
同期非金融对外直接投资（ODI）增长29.2%，至3,432亿元人民币(折560
亿美元)。
        
    上半年服务业实际使用外资434.3亿美元，同比增长23.6%，在全国总
量中的比重创新高，达63.5%；其中，金融服务业、综合技术服务业、科
学研究业实际使用外资增幅显着，同比分别增长426.7%、46.2%、和109.4
%。
    
    商务部发言人沈丹阳在记者会上分析称，中国服务业市场规模非常广
大，商机多；服务业是产业结构调整未来发展的重点，政府给于很多政策
支持；而且服务业领域开放进一步扩大。
    
    同时，上半年制造业实际使用外资208.6亿美元，同比下降8.4%，在
全国总量中的比重为30.5%。
    
    外贸方面，沈丹阳指出今年虽然出口仅同比增1%，但也再次突破万亿
美元， 如果横向比，无论是规模还是增速，都是全球各主要经济体中表
现最好的。
    
    他进一步指出，上半年出口增长不够强劲，首要原因是全球经济持续
的低迷，外需仍然不振；二是由于主要市场国家货币兑美元大幅度贬值，
而人民币汇率基本保持稳定，造成出口竞争力有所下降；三是传统的出口
竞争力有所削弱，而竞争新优势尚未形成。
    
    “对下半年出口形势，我们总体判断会好于上半年。”沈丹阳表示。
    
    他称，尽管全球经济环境不确定性因素依然很多，但全球经济特别是
美国经济正在缓慢的复苏之中；而国内有针对性的措施也会激发企业活力
。
    
    最近，国务院常务会议研究通过了由商务部牵头拟定的《关于支持进
出口稳定增长的若干意见》，从改善环境、强化政策保障、加快推进改革
、突出创新驱动等多个方面提出了新的要求。这些要求聚焦企业关注的困
难和问题，比如企业关注贸易便利化、收费过多、出口退税等问题是不是
可以快一点解决，这些问题在新的文件当中都提出了新的要求。
    
    沈丹阳并称，随着稳增长、扩内需积极因素的累计和政策作用的持续
显现，下半年消费市场有望继续企稳回升，并且保持在合理的运行区间。
   
    中国商务部副部长王受文稍早表示，当前外贸遇到的困难主要还是国
际市场需求不足，但整体来看，目前外贸出口出现一个企稳的态势，进口
降幅在收窄。
    
    中国6月外贸数据优于预期，以美元计价，中国6月出口同比增长2.8%
，进口同比下降6.1%；当月贸易顺差465.36亿美元。出口同比增速四个月
来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年
实现6%的外贸增长目标仍不太可能。
    
    历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI:
     
 历史FDI数据实际投资额及同比变动           :            
                                                        
 2015年        金额     同比（%      金额       同比（%
            （亿美元）    ）     （亿元人民币      ）
                                      ）        
 6月             145.8                   895.7       0.7
 5月              93.3                   573.5       7.8
 4月              96.1                   590.4      10.5
 3月               124                   763.8       2.2
 2月              85.6                   526.6       0.9
 1月             139.2     29.4                         
                                                        
 2014年                                                 
 12月            133.2     10.3                         
 11月            103.6     22.2                         
 10月             85.3      1.3                         
 9月              90.1      1.9                         
 8月                72      -14                         
 7月              78.1   -16.95                         
 6月             144.2      0.2                         
 5月                86     -6.7                         
 4月                87      3.4                         
 3月               122     -1.5                         
 2月              85.5     4.09                         
 1月             107.6     16.1                         
 中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（
完）   

 (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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