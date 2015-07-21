中国交通：特许经营高速公路经营期满后可实行养护管理收费--交通部

路透北京7月21日 - 中国交通运输部周二公布《收费公路管理条例》修订稿显示，拟规定高速公路的经营期限一般不得超过30年；政府收费高速公路在政府性债务偿清后，以及特许经营高速公路经营期届满后，其养护、管理资金可按原则实行养护管理收费。

交通部法制司副司长魏东在新闻发布会上介绍，新条例不再规定具体的收费期限，按照用收费偿还债务的原则，以该路网实际偿债期为准确定收费期限。高速公路以外的政府收费公路，维持现行规定。

特许经营公路的经营期限将按照收回投资并有合理回报的原则确定，其中高速公路的经营期限一般不得超过30年，对于投资规模大、回报周期长的高速公路，可超30年的期限。高速公路以外一级公路及桥隧的经营期限，维持现行条例的规定。

对一级收费公路改建为高速公路，或者提高高速公路通行能力增加了政府债务或社会投资的改扩建工程，可重新核定偿债期限或经营期限。除高速公路外，其他政府收费公路和特许经营公路在偿债期、经营期满后停止收费，其剩余政府性债务经审计后全部纳入预算管理。

另外，新条例明确转让政府收费公路权益中的收费权，应当综合考虑转让的必要性、合理性、社会承受力、债务余额等因素，并严格限制。对政府收费公路收费权转让的出让价作了规定，不得低于资产评估机构评估的价值。

新条例同时明确转让特许经营公路收费权，应征得相关交通运输主管部门的同意，并重新签订特许经营协议；不得以转让为由提高车辆通行费标准。转让政府收费公路的收费权可延长不超过五年的收费期限，转让特许经营公路收费权不得延长经营期限。

此外，严格控制高速公路以外的收费里程规模，严格收费公路的设置，由原来中西部经批准二级公路可以收费的规定，进一步限定为新建和改建技术等级为二级以下（含二级）的公路不得收费。

新条例并明确，已经取消收费的二级公路升级改造为一级公路的，不得重新收费。最终实现只有高速公路收费，其他公路全部回归公共财政承担的目标；同时，还提高了独立收费桥隧的设置标准。