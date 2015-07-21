中国债市动态：现券收益率和IRS略涨，国开新债结果向好显需求仍在

路透北京7月21日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换(IRS)震荡后小涨，国开行上午招标的新债结果则多数低于预期，显示市场需求依旧稳中向好。

交易员称，近日关于猪肉价格上涨可能引发CPI回升的讨论渐多，但就现有情况看，通胀暂不足虑，而短期央行宽松姿态不会改变，多空因素平衡，债市震荡走势有望持续。

北京一银行交易员表示，早盘现券收益率先涨后回落，最新录得小升。“这本来就是一个猴市的状态嘛...对我个人来说，如果遇到(国开10年收益率)4.05的位置或再往上的话就会介入。”

媒体报导中国国内猪肉价格近期大幅上涨并创下三年新高，从而引发市场对于通胀回升的担忧。

不过上述交易员认为，该因素目前并未立刻反映到债市预期上，市场可能会等待具体CPI数据出炉后再做判断。

国开行 上午招标的四期增发债，除10年品种与预测均值一致外，一年、五年和七年中标收益率均低于预期。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0350%/4.0150%，上日尾盘为4.0200%/4.0025%。

中国央行稍早公开市场进行了350亿元的七天期逆回购操作，规模较上周同期操作增逾一半，利率继续持平2.50%。