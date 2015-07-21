中国债市动态：现券收益率和IRS略涨，国开新债结果向好显需求仍在

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月21日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换(IRS)震荡后小涨，国开行上午招标的新债结果则多数低于预期，显示市场需求依旧稳中向好。
交易员称，近日关于猪肉价格上涨可能引发CPI回升的讨论渐多，但就现有情况看，通胀暂不足虑，而短期央行宽松姿态不会改变，多空因素平衡，债市震荡走势有望持续。
北京一银行交易员表示，早盘现券收益率先涨后回落，最新录得小升。“这本来就是一个猴市的状态嘛...对我个人来说，如果遇到(国开10年收益率)4.05的位置或再往上的话就会介入。”
媒体报导中国国内猪肉价格近期大幅上涨并创下三年新高，从而引发市场对于通胀回升的担忧。
不过上述交易员认为，该因素目前并未立刻反映到债市预期上，市场可能会等待具体CPI数据出炉后再做判断。
国开行 上午招标的四期增发债，除10年品种与预测均值一致外，一年、五年和七年中标收益率均低于预期。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0350%/4.0150%，上日尾盘为4.0200%/4.0025%。
中国央行稍早公开市场进行了350亿元的七天期逆回购操作，规模较上周同期操作增逾一半，利率继续持平2.50%。
国债期货主力合约双双走低。其中五年期TF1509 早盘收报96.840元，较上日结算价下跌0.22%；10年期T1509 最新报95.630元，较上日结算价跌0.14%。(完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”