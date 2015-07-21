澳新汇市：澳洲央行会议记录公布后澳元持稳，新西兰元微升

澳洲央行上次政策会议的记录显示，央行认为澳元贬值程度还不够大，尽管亦指出就业情况改善。

“这是重复先前的声明，即澳元下跌是可能的，也是必要的。澳元受此影响小幅走低，但有关就业市场稳定的说法传出后，澳元回升，”Turner表示。

新西兰元/美元 微升0.3%，报0.6589美元，但在0.6620附近面临顽固的技术阻力。

卖家周四可能大批涌现，因普遍预期届时新西兰央行将降息25基点至3.0%。

“新西兰元的下一个重要目标是0.62美元。新西兰央行料处于宽松模式，而美联储则处于紧缩模式，”他说。(完)

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