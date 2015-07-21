澳新汇市：澳洲央行会议记录公布后澳元持稳，新西兰元微升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲央行上次政策会议的记录显示，央行认为澳元贬值程度还不够大，尽管亦指出就业情况改善。
“这是重复先前的声明，即澳元下跌是可能的，也是必要的。澳元受此影响小幅走低，但有关就业市场稳定的说法传出后，澳元回升，”Turner表示。
新西兰元/美元 微升0.3%，报0.6589美元，但在0.6620附近面临顽固的技术阻力。
卖家周四可能大批涌现，因普遍预期届时新西兰央行将降息25基点至3.0%。
“新西兰元的下一个重要目标是0.62美元。新西兰央行料处于宽松模式，而美联储则处于紧缩模式，”他说。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/张涛；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”